Barbat injunghiat, transportat de urgenta la spital

Un echipaj medical s-a deplasat de urgenta in localitatea Golaiesti, din judetul Iasi, pentru a transporta laun barbat. Marian P., in varsta de 38 ani, a fost internat la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Barbatul are oabdominala, in partea stanga. Acesta a fost injunghiat cu un cutit, in timp ce se deplasa spre casa, in comuna Golaiesti. Barbatul a refuzat sa spuna medicilor cum s-a produs incidentul si cine i-a pus viata in pericol."Pacientul a fost diagnosticat cu plaga injunghiata in hipocondru stang. A fost dus imediat in sala de operatie si in urma investigatiei laparoscopice nu a fost evidentiata vreoa unui organ intern. Lama cutitului nu a atins niciun organ. Pacientul a ramas internat sub supraveghere. Nu a dorit sa declare cine l-a injunghiat", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-de la Spitalul "Sf. Spiridon".