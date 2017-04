Basarabenii din pietele iesene au ramas fara o tona de marfuri

La finalul saptamanii trecute, in urma unei actiuni realizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) s-a dispus confiscarea marfurilor fara documente de provenienta. Controalele au avut loc in pietele Nicolina si Alexandru cel Bun. Cei mai afectati au fost comerciantii veniti din Republica Moldova. Au fost confiscate 1010 kilograme de produse alimentare constand in biscuiti, fursecuri, marmelada, halva, rahat, miere de albine, seminte, stafide, bomboane, supe de pui.



"In urma actiunii efectuate in data de 07.04.2017, in comun cu reprezentanti ai IPJ Iasi, au fost verificati comerciantii de produse alimentare de la tarabe din Piata Nicolina si Piata Alexandru Cel Bun. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca se comercializeaza produse alimentare fara documente de provenienta, fara elemente de identificare si in conditii improprii. S-au aplicat 29 sanctiuni (amenzi si avertismente) in valoare totala de 22.500 lei", au precizat reprezentantii DSVSA.