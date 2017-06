BATAIE DE JOC in stil mare! Conducerea UMF Iasi a MAJORAT TAXELE intr-un mod ILEGITIM

UMF Iasi. Acestia au organizat un amplu protest, cu prilejul caruia au aratat ca majorarea taxelor este o decizie ilegitima. De asemenea, tinerii au mai dezvaluit si faptul ca nivelul de coruptie din cadrul UMF Iasi a ajuns la un nivel critic si ca acest lucru ar trebui rezolvat cat mai curand.



Citeste si:



In timpul protestelor, reprezentantii studentilor prezenti la manifestare au fost convocati la negocieri de catre prorectorul prof. univ. dr. Luminita Smaranda Iancu, prorector cu studii preuniversitare si formare profesionala continua. Redam integral concluziile aparute in urma discutiilor:



In ceea ce priveste majorarea taxei, doamna prorector sustine ca UMF ar fi primit o recomandare din partea ARACIS (Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior) pentru a majora taxa la 7500 lei si a se alinia celorlate universitati.

Ceea ce omite doamna prorector este faptul ca CNFIS (Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior) a facut o astfel de recomandare de majorare pana la un plafon de maximum circa 6600 lei. De asemenea, doamna prorector omite faptul ca ARACIS face recomandari privind CRESTEREA CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL (adica vreo 90% din toate celelalte revendicari adaugate ulterior in manifestul citit miercuri). Dar de ele conducerea UMF nu tine seama, aparent.

Totodata, cautand mai departe constatam ca rapoartele ARACIS nu sunt favorabile UMF si sub nicio forma nu sustin majorarea taxelor, ci chiar recomanda universitatii „sa elaboreze note de fundamentare sau metodologii de calcul al nivelului taxelor pentru fiecare specializare”, tocmai pentru e evita cresterea nejustificata a taxelor. Vom reveni cu detalii in plus pe acest subiect principal.

Dar, continuand cu revendicarile, avem prima veste buna:

Din cauza nemultumirii studentilor si a caracterului ilegal s-a retras initiativa de a se introduce prezenta obligatorie la cursuri si taxarea absentelor.

A doua veste buna: doamna prorector a transmis asigurari ca studentii care vor denunta actele de coruptie vor avea protectia universitatii.

Atunci cand a venit vorba despre amplasarea de sapun in grupurile sanitare, doamna prorector ne-a catalogat drept hoti si a intarit argumentul impotriva acestei masuri: „Daca se pune sapun, se fura”. In acest moment toata delegatia a strigat intr-un glas: Doamna, se consuma! Suntem multi!

De asemenea s-a primit un refuz vehement privind manualele depasite, doamna prorector afirmand ca inca sunt valabile (in Franta, TOATE manualele de la medicina se innoiesc la fiecare 2 ani)!

Doamna prorector ne sustine insa in ceea ce priveste bibliografia unica si pastrarea practicului in cazul in care nu se promoveaza examenul grila.

Din pacate, nu sunt garantii ferme iar demersurile noastre trebuie sa continue!

Studentii adunati miercuri in cadrul manifestatiei de protest au cerut ferm, vehement, de multiple ori demisia studentilor reprezentati in Senatul Universitatii si a studentului reprezentant in Consiliul de Administratie, care nu au comunicat studentilor deciziile importante care ii privesc nemijlocit.

Dorinta studentilor protestatari a fost ca studentii reprezentanti actuali sa demisioneze si sa nu mai participe la alegeri in toamna.

Cei care au fost prezenti in fata universitatii isi reprezinta cu adevarat colegii!

In zilele care urmeaza vom consolida memoriul adresat Conducerii UMF Iasi cu toate revendicarile studentilor. Acesta va fi depus luni la Rectorat, inaintea sedintei de Senat".

