Mai multi ieseni spun ca au dureri de cap din cauza magazinului PROFI • Practic, oamenii sunt terorizati in fiecare zi de angajati si spun ca s-au saturat sa stea tot timpul cu ochii in patru si sa astepte zeci de minute pentru a putea iesi din scara blocului • Au facut sesizari peste sesizari, dar nu s-a rezolvat nimic



Locatarii din cartierul iesean Canta sunt de-a dreptul revoltati dupa ce lantul de magazine PROFI si-a deschis un punct de lucru la parterul blocului in care locuiesc. Totul a inceput dupa cea inchiriat un spatiu in zona Canta, la partierul unui bloc. De atunci, toti locatarii au avut de suferit.Practic, parcarea din spatele blocului este impartita intre locatari si, insa nu egal. Zilnic, masini de mare tonaj ajung in apropierea blocului si parcheaza langa usa de aprovizionare a magazinului, apoi timp de zeci de minute spatiul public este ocupat de paleti plini cu marfa. Oamenii spun ca inteleg necesitatea magazinului, dar nu mai pot suporta deranjul.Mai mult decat atat, parcarea din spatele blocului unde isi desfasoara activitatea acest magazin s-a transformat in "toaleta publica", dupa cum spun localnicii. Magazinul PROFI face multaaici si nu curata."Am incercat sa dau de un reprezentant al lor, dar de fiecare data nu este de gasit. Doresc doar sa discut cu el sa vedem cum ajungem la un numitor comun privind mizeria din zona. Acusi vin caldurile, iar toate rezidurile depozitate in spate vor emana un miros greu de suportat. Nu fac curat, iar parcarea s-a transformat in ghena", a afirmat Victor Asavoaei, presedintele Asociatiei de Proprietari Canta 508.Mai mult decat atat, locatarii mai sustin ca ori de cate ori aprovizioneaza magazinul, de fiecare data inchid strada, ne mai permitand accesul autovehiculelor in si din parcare."Nu mi se pare corect ca zilnic in parcarea noastra, a locatarilor din acest bloc, zilnic sa fie depozitata. Sa veniti dimineata sa vedeti ce este aici! Nu mai vorbesc de zgomotul pe care-l fac dimineata cand aprovizioneaza", ni s-a plans un alt locatar.Zgomotul, mizeria si masinile de mare tonaj care vin zilnic nu fac decat sa scoata din minti locatarii. Oamenii sunt suparati si spun ca vor sa scape de chinul prin care trec. Totodata, o parte dintre locatari s-au transformat in paparazzi. Reprezentantii PROFI nu au oferit niciun punct de vedere legat de aceasta situatie"Momentan seful de magazin nu este. Veniti maine daca doriti sa discutati cu dumnealui!", a spus un agent de paza al punctului de lucru PROFI, din Canta.Contactati telefonic, reprezentantii Politiei Locale sustin ca au dat amenzi fara numar la acest punct de lucru. "S-au dat nenumaratela acel punct de lucru. Momentan nu va pot da un raspuns exact. Trebuie sa verific", a explicat Georgel Grumeza, directorul Politiei Locale.