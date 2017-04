Batalie crunta. Rascoala in PNL Iasi impotriva conducerii filialei

• Filiala PNL Iasi se afla in plin razboi • In apropierea alegerilor interne, liberalii s-au impartit in mai multe tabere • Cei care vor sa candideze deja li s-a pus pumnul in gura pentru a face loc unor personaje din gasca veche • Totul se va decide spre sfarsitul acestei luni



PNL au inceput luptele interne pentru sefie. In aceasta luna vor avea loc alegerile pentru desemnarea unor conduceri la organizatia municipala si la cea judeteana. In cursa pentru cele doua organizatii au inceput sa apara si candidatii, insa lucrurile nu sunt deloc calme. Liberalii au fost macinati de scandaluri interne in ultimii doi ani de zile, iar situatia pare ca se va repeta si acum.



Totul a plecat de la deputatul Marius Bodea, acuzat de alti membri ca-si baga coada in treburile interne si ca incearca sa masluiasca alegerile din cadrul organizatiei. Practic, Marius Bodea este membru in Comitetul de Organizare si Desfasurare a Alegerilor (CODA), dar este in acelasi timp si candidat.



Iar cei care vor sa candideze si ei sustin ca acesta face cum vrea jocurile si ca nu este normal ca parlamentarul sa fie si jucator si arbitru in acelasi timp. Unul dintre cei care si-au anuntat candidatura la sefia organizatiei municipale este si profesorul Dorin Dobrincu, cercetator la Institutul A.D. Xenopol. Acesta a precizat ca vrea sa aduca un suflu nou in partid si ca vrea sa scape filiala de cei care au distrus-o in ultimii ani.



"Cred ca PNL Iasi se afla in fata unor alegeri cruciale pentru viitorul sau si cred ca alegerile din aceasta luna sunt cu atat mai importante cu cat filiala a avut parte de o conducere ineficienta ce a dus la pierderea alegerilor in mod rusinos. Echipa noastra se lupta cu acea cooperativa care vrea sa inchida jocul, sa duca la moartea democratiei interne. PNL nu este a unor tatuci, ci a membrilor de partid", a mentionat Dorin Dobrincu.



Acesta a acuzat si faptul ca Marius Bodea nu avea ce sa caute in ambele structuri daca vrea sa candideze pentru o functie de conducere la nivelul filialei municipale.



"Aceasta CODA a luat un numar de decizii organizatorice, dar si unele masuri care nu sunt conforme. O decizie tine si de faptul ca membrii care vor sa intre in competitia interna sa o faca in afara sediului partidului. In plus, pot fi folosite doar foarte putine elemente vizuale cu partidul. Ba chiar, pentru alegerile din 21 aprilie, s-a rezervat o sala cu doua sute de locuri in conditiile in care in Iasi sunt peste 1.600 membrii. Marius Bodea s-a inscris in competitie, desi face parte din acest comitet de alegeri. Toate deciziile nestatutare din CODA vor fi contestate. PNL a devenit un partid nefunctional pentru ca nu a fost democratie interna si au fost multe scandaluri in organizatia noastra. PNL Iasi trebuie sa fie prezent in municipiu prin diverse actiuni, nu doar atunci cand sunt alegeri", a mai spus Dorin Dobrincu.





Marius Bodea se afla intr-un conflict de interese dupa cum a afirmat candidatul la sefia municipala. De altfel, acesta a aratat ca va cere explicatii pentru acest lucru. In plus, lui i s-a interzis sa-si faca lansarea in sediul partidului, in vreme ce Bodea tocmai a facut acest lucru fara sa fie tras la raspundere. Dobrincu va face echipa cu Dorin Cristea, un antreprenor din domeniul IT, care a anuntat ca va candida la sefia organizatiei judetene.



"PNL are nevoie de o schimbare. Vrem sa atragem oameni noi. In aceste momente partidul poate deveni nefrecventabil, insa societatea are nevoie de un astfel de partid. Uniunea Salvati Romania nu este un partid structurat, ci este doar o incercare de partid. Oamenii stiu ca toti politicienii sunt la fel, iar de aceea noi vrem sa aducem un suflu nou in politica", a precizat Dorin Cristea.