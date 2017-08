Batran de 95 ani transportat la spital, dupa ce s-a accidentat cu motoscuterul

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Undin Iasi s-a ales cu o sperietura zdravana, dupa ce a cazut de pe motoscuterul pe care il conducea. Batranul, in varsta de 95 ani, a plecat ieri dimineata la pescuit. La un moment dat, pe un drum pietruit, acesta nu a mai putut stapani motoscuterul si s-a rasturnat."Pacientul a fost transportat la UPU unde a fost diagnosticat cu unabdominal, traumatism facial si doua coaste fracturate. Urmeaza sa i se faca un examen Computer Tomograf si in functie de rezultat se va decide daca ramane internat. Traumatismele abdominale, faciale si fracturile costale nu pun probleme si pacientul nu necesita spitalizare. Va ramane sub observatie la domiciliu si va reveni la spital daca apar complicatii", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefade la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi.