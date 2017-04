Bautura simpla, 100% naturala pentru alcalinizarea organismului si reducerea inflamatiilor

este corelata cu

din organism, cu durerea,

si in general cu dezvoltarea bolilor. De aceea este important sa consumam cat mai multe

, minim 75% in dieta de zi cu zi. Va propunem o bautura care promoveaza echilibrul alcalin in organism, reduce inflamatiile si imbunatateste aspectul pielii.

Ingrediente



Doua cani de apa calda

Suc proaspat de la o lamaie

O lingurita de otet de cidru de mere

O lingurita de miere organica

O lingurita de aloe vera extrasa dintr-o planta vie

Un varf de cutit de menta

Un varf de cutit de busuioc

Se amesteca toate ingredientele si le adugati in apa. Consumati cand s-a racit.



Cum te ajuta aceasta bautura:



1. Apa elimina toxinele din organism.



2. Sucul de lamaie, desi este acid in sine, promoveaza echilibrul alcalin in organism. Alimentele precum lamaia, care sunt bogate in vitamina C, cresc rata de absorbtie a fierului si, prin urmare, va aprovizioneaza cu energie pentru o perioada mai lunga.



De asemenea, lamaia ajuta la detoxifierea ficatului si imbunatateste aspectul pielii, facand-o mai luminoasa.



3. Fiind extrem de bogat in enzime naturale, otetul de mere ajuta la combaterea bacteriilor intestinale. De asemenea, reduce glicemia.



4. Mierea este o bogatie de nutrienti si are proprietati anti-fungice si anti-bacteriene. Are si un dezavantaj: avand o cantitate mare de zaharuri, chiar daca naturale, trebuie consumata in cantitati reduse.



5. Aloe vera este bine cunoscuta ca un agent de vindecare extern, dar beneficiile sale interne sunt adesea trecute cu vederea. Este benefica impotriva colitei si diabetului si mentine sanatatea pielii.



6. Atat menta cat si busuiocul mentin sanatos sistemul digestiv si au efecte anti-inflamatorii.