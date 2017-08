Bebelus transportat la spital cu arsuri grave pe corp. Baietelul statea la rude, mama fiind plecata in Italia

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Elicopterula fost solicitat de urgenta la Barlad, judetul Vaslui, pentru a transporta la Iasi, un bebelus aflat in stare grava. Baietelul in varsta de un an aregrave pe 40 la suta din suprafata corpului. Micutul a suferit arsuri prin lichid fierbinte, ciorba. Nu se stie cum a ajuns lichidul firbinte pe corpul copilului."Copilul a fost preluat de la spitalul din Barlad si transferat cu elicopterul SMURD la Spitalul «Sf. Maria» din Iasi. Baietelul a suferit arsuri pe, 1/2inferior, piept, coapse bilateral, brat, antebrat drept, brat stang. Copilul a fost stabilizat hemodinamic si respirator. Prognosticul ramane rezervat. Este vorba de un sugar de un an si arsuri care pot creafoarte grave", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul «Sf. Spiridon» din Iasi.Baietelul era crescut de rude. Mama a plecat sa munceasca in Italia si micutul a fost lasat in grija acestora.