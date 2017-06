Betty Salam, aparitie WOW! Ce s-a vazut dupa ce a imbracat o rochie de catifea neagra - FOTO

Betty Salam

Fiica manelistuluia demonstrat recent ca e pusa pe fapte mari in ceea ce-i priveste, iar in ultima perioada pare sa fie foarte atenta la felul si la felul cum se imbraca, reusind sa uimeasca prin aparitii elegante.a postat o imagine in care e alaturi de iubitul ei, Catalin, iar din cate se pare cei doi sunt prezenti la un eveniment, cel mai probabil la nunta unor apropiati.Totodata, adolescenta a decis sa poarte la respectiva iesire in oras ode catifea neagra, care i-a scos in evidenta silueta impecabila. Nu numai atat, pentru ca odata ce au vazut imaginea de pe Facebook, prietenii virtuali ai fiicei lui Florin Salam au lasat nenumarate «Like»-uri. In plus, acestia au felicitat-o pe Betty pentru faptul ca a reusit intr-un timp record sa ajunga la o silueta demna de invidiat.De ceva vreme, fiica lui Florin Salam, Betty, traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin, un tanar care i-a picat cu tronc fiicei manelistului. Sentimentele par sa fie reciproce, iar cei doi merg peste tot impreua, fiind de nedespartit.