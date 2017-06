Bianca Dragusanu a aratat TUTUROR ce note a luat la BACALUREAT! Ce note a luat vedeta la examene

Nu mai este un secret! Bianca Dragusanu a aratat fanilor din mediul virtual cu ce nota a trecut examenul de bacalaureat.

Bianca Dragusanu a tinut mortis sa arate prietenilor virtuali cu ce nota a trecut "examenul maturitatii". De acum nu mai este un secret pentru nimeni si toata lumea poata sa vada cat de mult a invatat ea in liceu.

"Am aflat si eu ca am un mare secret pe care il tin in super secret. Uite ca de fapt secretul nu mai e secret", a scris Bianca Dragusanu pe pagina personala de facebook.

Bianca Dragusanu a obtinut la Limba si Literatura Romana - oral - nota 9, la Limba si Literatura Romana - scris - nota 9, la Engleza a obtinut nota 8,50, la Matematica a luat nota 7, 20 , la Tehnica Servicii Consumatorilor a luat nota 10, iar la Educatie Fizica - nota 10.

Fanii nu au ezitat sa ii lase comentarii si au sesizat faptul ca Bianca a gresit un cuvant in descrierea pozei. "Este 'de fapt' nu 'defapt'", a sesizat un prieten.



