Bianca Dragusanu

Bianca Dragusanu mai are doar patru luni pana ce fetita ei, Sofia, va implini un an si s-a recuperat in totalitate! Abdomenul ei este impecabil, mai ales ca si-l lucreaza intens la sala, iar toti se intrec sa-i faca complimente si sa o intrebe...cum se mentine!

Iubita lui Victor Slav are o talie atat de mica incat a starnit mereu controverse asupra faptului ca ar fi purtat-o in pantec pe Sofia ori ar fi apelat la o mama surogat. Acum insa, la opt luni de la nastere, arata...mai slaba ca inainte. Sa fie oare unghiul din care s-a fotografiat, ori programul de editare, cert este insa ca talia Biancai este extrem de mica, si toate prietenele vor sa-i stie secretul...si de unde s-a imbracat. Bianca a publicat o fotografie de la sala, si comentariile au inceput sa curga ”Arati splendid” (...) ”Esti perfecta” i-au spus prietenele, iar vedeta le-a raspuns, fara mofturi si ce inaltime are atunci cand a fost intrebata asta ”1.81 , iar cu tocuri 2m”



Sursa: cancan.ro