Bianca Pascu, medaliata cu bronz la Campionatele Europene de SCRIMA de la Tbilisi

Bianca Pascu 1

Bianca Pascu a obtinut medalia de bronz la Campionatele Europene de scrima de la Tbilisi (Georgia), luni, in proba individuala feminina de sabie, dupa ce a fost invinsa in semifinale de italianca Rossella Gregorio, cu scorul de 15-10.

Bianca Pascu, 29 de ani, a trecut in primul tur de Celia Cuenca Perez (Spania) cu 15-4, in turul al doilea a invins-o pe Ana Basta (Rusia) cu 15-4, iar in optimi a trecut de grecoaica Theodora Gkountoura cu 15-4, iar in sferturi a dispus cu 15-8 de frantuzoaica Cecilia Berder, vicecampioana continentala cu echipa in 2016.

Rossella Gregorio, medaliata cu bronz european in 2014 (Strasbourg) la individual si in 2013 la Zagreb, pe echipe, va lupta in finala cu Teodora Kahiani (Georgia), victorioasa cu 15-12 in fata unguroaicei Liza Pusztai.

Pentru Bianca Pascu este cea mai buna performanta din palmaresul sabrerei de la CS Dinamo, in care mai figureaza o medalie de argint la Universiada din 2011, de la Shenzhen (China).

La inceputul lunii, Bianca Pascu a ocupat locul al treilea la Grand Prix-ul de la Moscova.

Obiectivul delegatiei Romaniei la Campionatele Europene de scrima de la Tbilisi (12-17 iunie) era de o medalie, dupa cum a declarat presedinta Federatiei nationale de profil, Laura Carlescu Badea. Romania participa cu 15 sportivi la Europene.



Sursa: romaniatv.net