Bianca Pascu si-a asigurat medalia de bronz in proba individuala de sabie

Bianca Pascu

Sportiva romana Bianca Pascu, care marti va implini 29 de ani, s-a calificat luni in semifinalele probei individuale de sabie feminin din cadrul Campionatelor Europene de scrima de la Tbilisi (Georgia) si si-a asigurat medalia de bronz. In asaltul din sferturi, Bianca Pascu a eliminat-o pe frantuzoaica Cecilia Berder, vicecampioana continentala cu echipa in 2016, cu 15-8. In semifinale, Pascu o va avea ca adversara pe italianca Rossella Gregorio.