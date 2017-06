Bilant NEGRU: Zeci de persoane au fost ranite, in urma incendiului din Londra

Cel putin 30 de persoane au fost ranite intr-un urias incendiu care a distrus in noaptea de marti spre miercuri un imobil de locuinte de 27 de etaje, la Londra, au anuntat serviciile de ambulanta din capitala britanica, informeaza AFP, citat de Agerpres. "Putem confirma ca am dus 30 de pacienti la cinci spitale diferit", a anuntat intr-un comunicat, directorul-adjunct pentru operatiuni la London Ambulance Service, Stuart Crichton.

De cealalta parte, Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord are in atentie incendiul produs miercuri dimineata, intr-o cladire de apartamente din Londra, informeaza un raspuns al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) la solicitarea AGERPRES.

Doua sute de pompieri continua insa sa se lupte cu acest incendiu, in timp ce un numar necunoscut de persoane s-ar putea inca afla in bloc, potrivit martorilor. Imaginile publicate de martori pe retele sociale arata intregul imobil practic in flacari. Mai multi martori au afirmat ca s-au auzit tipete in interiorul cladirii. Pompierii au fost chemati in jurul orei 01:15 (00:15 GMT) la incendiul care s-a declansat in acest bloc turn construit in anul 1974.