Biserica Romano-Catolica din Iasi: Procesiune cu ocazia sarbatorii Trupul si Sangele Domnului

Catedrala Romano Catolica din Iasi

Biserica Romano-Catolica din Iasi va sarbatori, duminica, 18 iunie 2017, Trupul si Sangele lui Cristos. Sfanta Liturghie de la ora 17.00, prezidata de PS Petru Gherghel, cu participarea PS Aurel Perca si a celorlalti preoti, va fi urmata de o procesiune solemna pe strazile orasului. Se vor face rugaciuni pentru oras si pentru tara. Procesiunea cu Preasfantul Sacrament (Sfanta Impartasanie) va incepe in jurul orei 18.00, dupa sfanta Liturghie, si se va desfasura pe urmatorul traseu: Stradela Trei Ierarhi, Bd. Stefan cel Mare, Str. Anastasie Panu, Str. Costache Negri cu intoarcere la catedrala pe Str. Colonel Langa, in jurul orei 19.00.

Iisus prezent in Sfanta Impartasanie va fi purtat pe strazile orasului, insotit de cantarea copiilor, a tinerilor, a seminaristilor, a credinciosilor si a fanfarei. Baietii si fetitele (de la cele trei parohii catolice din Iasi), care au facut intaia sfanta Impartasanie nu cu mult timp inainte, vor arunca petale de flori.

Sfanta Taina (Sfanta Impartasanie) va fi purtata in procesiune de episcopul de Iasi. Impreuna, insotindu-l pe Cristos prezent in taina Sfintei Impartasanii, vor fi prezenti preotii episcopiei si ai catedralei, preoti de la parohiile si congregatiile din Iasi si parintii profesori de la seminar. Au fost invitate si autoritatile civile.

In Iasi, inainte de anul 1948, procesiunea pornea de la catedrala pentru a ajunge la capela surorilor "Notre-Dame de Sion", unde se afla acum Filarmonica. Interzisa de regimul comunist, procesiunea a fost reluata dupa anul 1990 pe traseul de mai sus.

Sarbatoarea Trupul si Sangele Domnului, la inceput numindu-se "Corpus Domini" (Trupul Domnului), a fost instituita in anul 1246 la Liège (Belgia). Procesiunea din aceasta sarbatoare, in Biserica Catolica, este mentionata pentru prima data la Köln intre anii 1274 si 1279. Din secolul al XIV-lea s-a raspandit in marea majoritate a tarilor catolice; in timpul procesiunii, ostia consacrata (Sfanta Impartasanie) este purtata intr-un ostensor pretios (este vorba de un obiect de cult, numit si monstranta, in forma de soare cu raze in care se asaza ostia sfanta spre a fi expusa credinciosilor spre adoratie). Dincolo de manifestarea de credinta si de cinstire a prezentei lui Cristos in Sfanta Impartasanie, procesiunea devine o posibilitate de a intelege mai bine ca omul de azi - in pelerinajul sau pamantesc - nu este parasit, ci este sustinut de aceasta prezenta reala a lui Cristos.