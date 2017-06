Bisexuali? Doamne fereste!

Din cand in cand babele barfitoare tin sa va scrie si cateva versuri. Astazi o sa aflati cateva detalii dintr-un trio amoros, ce va va intoarce stomacul putin pe dos!



A-nceput de ieri sa cada,

Cati-un floc, acum a stat,

Fundul s-a regenerat, dar sta sa cada,

Peste pat!



Varu, Jan el se numeste,

Si in pat se rascoleste,

Tremura si da din fese,

Nici o sansa sa nu lese...



Povestea este cam veche,

Are sufletul pereche,

Cu multi el s-a incurcat,

Si s-a tavalit prin pat.



Treaba e de la Bucale,

Cu senat si senatoare,

Dar Varu cand se incurca,

Nici dracu' nu-l mai descurca...



Odata i-a spus la Lup,

Ca-i da ceva de "cusut",

Lupul era sef pe la Senat,

Si nu prea l-a ascultat!



Varu mult a continuat,

A mers si a cautat,

A gasit un consilier,

Cu un cal micut, de fier!



La Traian cand s-a cazat,

A stat si a ascultat,

Gemete si plansete,

Hohote si rasete!



Consilierul sau slabut,

A fost manz, a fost calut,

Varu cand mai comenta,

Consilierul percuta!



Varu asta prieteni are,

Si prin Targ si la Bucale!

Pe la noi n-are rivali,

Cand e-n club la bisexuali!



Partenerii lui fideli,

Au ramas cei doi hingheri!

Vorbim despre Nea Tomita,

Si despre Rarzanica Cost!



Nu stiti cine-s astia doi?

Stati jos, ca va spunem noi!

Unu e sef de gazeta,

Altul doftor cu boneta!



Cei trei cand se intalnesc,

Din miscat nu se opresc,

Daca-i vezi cum fac razboi,

Zici ca-s draci sau epuroi!



Toti trei stau pe sub cersaf,

Fac cu schimbul, trag pe nas,

Nu se dau deloc cei trei,

Cand mai babardesc femei!



Nu poti spune despre ei,

Ca sunt homo sau ponei!

Ca sa para drepti ca pluta,

Mai sar si cu parasuta!



Cei trei sunt atat de draci,

Trumura cand vad doi craci,

Daca nu au par pe ei,

Cred ca-s craci de puradei!



Daca prind cate-o fatuca,

De pisica nu se-apuca!

Daca nu vrea fata-n cur,

Ei fac drepta imprejur!



Cu cei trei daca dati mana,

Tre sa treaca saptamana,

Folositi sapun de rufe,

Sa nu mirositi a fufe!



Cei trei merg des la Predeal!

Acolo imping la deal!

Fac concursuri prin padure,

La cules de fragi si.... MURE!

