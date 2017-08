"Blocati in labirint", semnata de George Simion. Lansare de carte la Ateneu

Duminica, 27 august, de la ora 18.00, se va lansa la Iasi cartea „Blocati in labirint” semnata de George Simion, presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012. Evenimentul va avea loc in Foaierul Ateneului din Iasi. Accesul publicului este gratuit.

„Blocati in labirint” este o radiografie a vietii Republicii Moldova, de la aparitia sa ca stat si pana in ziua de azi, explicand intr-un limbaj accesibil situatia reala in Republica Moldova. Cartea releva principalele mituri fondatoare pentru statul dintre Prut si Nistru si prezinta motivele pentru care acesta este ultimul stat din Europa. Aceasta analiza a starii socio-politice a Republicii Moldova este o lectura necesara pentru toti romanii care doresc sa inteleaga realitatea spatiului dintre Prut si Nistru, precum si nenumaratele stereotipuri care au fost promovate in spatiul public despre romanii de pe ambele maluri ale Prutului.

”Blocati in labirint” este o carte bazata pe observatiile directe ale autorului, care prezinta situatia economica, sociala si politica a Republicii Moldova asa cum este ea, punand accentul pe construirea viitorului Basarabiei, si nu doar pe trecutul ei: „Observatiile mele vin direct din teren, de la fata locului si sunt corelate cu multe informatii, pe care le-am primit in timp” - a declarat autorul.

Aparitia editoriala „Blocati in labirint” a fost lansata in mai multe orase din Europa, in cadrul unui turneu de promovare in randul romanilor din diaspora: Bruxelles, Barcelona, Roma si Göteborg. In Romania, cartea a fost lansata pana in prezent la Bucuresti, Timisoara, Sibiu, Arad, Oradea, Targoviste. In Republica Moldova, prima lansare a avut loc la Chisinau.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.