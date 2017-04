BLOWJOB si tuns, la PACHET! Cea mai tare frizerita din Romania, intr-un interviu INCENDIAR

Dupa ce cafenelele au inclus in meniu sexul, o frizerita antreprenoare de fel a hotarat sa urmeze exemplul. Astfel, aceasta va include in oferta, pe langa ingrijire si tuns, si o partida de sex. Lucy spune ca este experta in ale frizeriei si este deschisa spre noi experiente. Aceasta este bisexuala si a precizat ca domnii care nu vor sa isi lase partenerele acasa, le pot aduce la ea pentru o partida in trei.

"Sunt o frizerita profesionista, dar ofer servicii speciale domnilor, orice, de la tuns si permanent in timp ce sunt topless, pana la a ma duce apoi in dormitor. Sau, daca nu vreti sa va stricati frizura, intai sexul, apoi tunsul. Iau 11 euro pentru o tunsoare, 60 de euro pentru vopsit si un surplus de 80 de euro pentru o partida de sex de o ora sau 30 de euro pentru una mai scurta. Asa ca haideti, baieti, ce scuza ati putea avea? Ii puteti spune jumatatii voastre ca mergeti la frizer si nici macar nu ati minti. Sunt o bruneta sexy si lucrez in propriul meu apartament", suna anuntul frizeritei indraznete, conform Wowbiz.

Dupa ce un reporter a luat legatura cu ea, aceasta i-a spus ca este bisexuala in dormitor si unisex in salonul de infrumusetare: „Adu-ti si sotia. Ma descurc si cu barbatii si cu femeile. Cu siguranta va fi mai bine decat sa stai intr-o frizerie obisnuita cu necunoscuti. Stiu cateva pozitii sexuale: doggy, misionarul. Si da, cunosc si cateva tipuri de frizuri."