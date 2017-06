BNR a facut ANUNTUL! Lansează noi monede

BNR

Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, 19 iunie, un set de trei monede (din aur, din argint si din tombac cuprat) si o moneda din alama pentru colectionare si, totodata, va pune in circulatie o moneda din alama, cu caracter comemorativ, avand ca tema 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Monedele din set au o valoare nominala de 100 de lei, 10 lei si, respectiv, 1 leu, au forma rotunda, diametre de 21 de milimetri, 37 de milimetri si, respectiv, 37 de milimetri si cant zimtat.

Aversul monedei din aur reda o compozitie care contine detalii arhitecturale ale stilului brancovenesc, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "100 LEI", stema Romaniei si anul de emisiune "2017". Aversul monedei din argint reda o compozitie care contine detalii arhitecturale ale stilului brancovenesc, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "10 LEI", stema Romaniei si anul de emisiune "2017". Aversul monedei din tombac cuprat reda o compozitie care contine detalii arhitecturale ale stilului brancovenesc, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "1 LEU", stema Romaniei si anul de emisiune "2017".

Aversul monedei din alama pentru colectionare reda o compozitie care contine detalii arhitecturale ale stilului brancovenesc, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "50 BANI", stema Romaniei si anul de emisiune "2017". In interiorul bazei primei coloane din stanga este inscriptionata litera "N", ca semn distinctiv al piesei pentru colectionare. Aversul monedei din alama, de circulatie cu caracter comemorativ reda o compozitie care contine detalii arhitecturale ale stilului brancovenesc, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "50 BANI", stema Romaniei si anul de emisiune "2017".

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, argint, tombac cuprat si alama) prezinta statele Uniunii Europene evidentiate in mod distinct si inscriptia circulara "10 ANI DE LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA".

Monedele din aur, argint, tombac cuprat si moneda din alama pentru colectionare vor fi ambalate, separat, in capsule de metacrilat transparent. Seturile de trei monede vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului BNR si casierului central.

Monedele de circulatie cu caracter comemorativ, cu valoare nominala de 50 bani vor avea aceleasi caracteristici tehnice cu monedele aflate in prezent in circulatie la cupiura de 50 bani si vor circula in paralel cu acestea.

Tirajul este de: 150 seturi de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat); 5.000 monede din alama, de 50 bani, pentru colectionare; 1.000.000 monede din alama, de 50 bani, de circulatie cu caracter comemorativ.

Preturile de vanzare pentru setul de trei monede si pentru moneda din alama, pentru colectionare sunt: 2.100,00 lei, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat), inclusiv brosura de prezentare; 10,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alama, de 50 bani, pentru colectionare.

Monedele din aur, argint si tombac cuprat, monedele din alama pentru colectionare si monedele de circulatie cu caracter comemorativ, avand ca tema 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, vor avea putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.

Lansarea in circuitul numismatic a seturilor de trei monede si a monedelor din alama pentru colectionare, cu tema 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, se va realiza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.

Punerea in circulatie a monedelor de circulatie cu caracter comemorativ, cu tema 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, se va face prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei, cu ocazia efectuarii platilor in numerar catre institutiile de credit/Trezoreria Statului.



Sursa: agerpres.ro