BOMBA! Calin Popescu Tariceanu: "Grindeanu i-a propus unui deputat ALDE, o functie de MINISTRU"

Calin Popescu Tariceanu



A existat o buna coeziune la nivelul grupurilor parlamentare



Au fost anumite incidente astazi, dar ceea ce conteaza, este votul final.



Pentru mine, chiar daca am acumulat o experienta destul de mare, a fost un moment inedit si nedorit.



Deputatul Remus Borza le-a spus colegilor ca s-a intalnit cu Sorin Grindeanu si ca cel din urma i-a propus functia de Ministru al Energiei.As fi vrut sa semnez imediat decizia de demitere a domnului deputat, dar statutar nu am cum. O sa propun demiterea dumealui.Presedintele spunea ca doreste sa afle daca noi, coalitia are majoritate. In urma votului, majoritatea exista clar!Inca odata, votul de astazi ne arata o ultima dovada ca PSD+ALDE au majoritatea.