Zilele sunt numarate pentruLBR SRL, cel mai mare producator industrial de tevi metalice din Iasi. Aproape jumatate dintre salariatii companiei au fost concediati in ultimele luni, iar numarul acestora scade de la o luna la alta pe masura ce firma cu capital rusesc nu-si mai plateste datoriile care au ajuns in momentul de fata la 25 milioane euro.Mai mult, s-a descoperit faptul ca, exact in perioada in care conducerea firmei a solicitat intrarea in insolventa a Technosteel LBR, aproape toate bunurile companiei au fost vandute unei firme fantoma, controlata de aceiasi afaceristi, iar acest lucru a facut ca partenerii de afaceri sa nu-si mai poata primi inapoi banii pierduti prin vanzarea acestor stocuri din uzina afalta pe Calea Chisinaului nr. 132 A Iasi.Tot la aceeasi adresa se afla sediul companieiRom Est Metal SRL, care se ocupa cu producerea si comercializarea de benzi laminate la rece utilizate in industria de constructii, avand practic acelasi obiect de activitate ca si Technosteel LBR. Ca administrator la aceasta companie figureaza, unul dintre actionarii romani ai Technosteel LBR. Aceasta firma "fantoma" nu a avut niciun angajat timp de aproape zece ani, iar in momentul in care s-a dat startul devalizarii Technosteel LBR, compania controlata de Adrian Gavril a inregistrat un boom economic."Ca urmare a lipsei capitalului de lucru necesar achizitiei de materii prime, societatea a efectuat si servicii de procesare materii prime pentru societatea afiliata Rom Est Metal SRL Iasi si catre alte societati terte. Aceste servicii efectuate în perioada analizata au însumat valoare de 480.874 lei exclusiv TVA, din care 362.744 lei reprezentând servicii de procesare pentru Rom Est Metal SRL. Daca raportam valoarea cifrei de afaceri realizata cuIasi (vânzare produse finite, servicii procesare, servicii transport) la totalul cifrei de afaceri realizata, constatam ca 67 la suta din totalul cifrei de afaceri realizata în perioada 06.07.2016 (data deschiderii procedurii)-31.12.2016 sunt realizate cu societatea afiliata Rom Est Metal SRL Iasi. Rulajul în cuantum de 4,2 milioane lei este compus din livrari de produse finite în cuantum de 3,8 milioane lei, prestari servicii procesare în cuantum de 363 mii lei si servicii de transport în cuantum de 41 mii lei", dupa cum se arata in raportul de activitate realizat la Technosteel LBR Iasi.Daca la inceputul anului trecut, producatorul industrial figura cu 223 de angajati, in momentul de fata Technosteel LBR mai figureaza cu doar 117 salariati, ceea ce inseamna ca aproape o jumatate dintre acestia au fost concediati dupa deschiderea procedurii de insolventa."Salariatii sunt împartiti în 15 sectoare în functie de tipul activitatii desfasurate. Fondul de salarii lunar aferent structurii de la 31.12.2016 este în cuantum de 248 mii lei fara taxe angajator, costuri diminuate fata de cele de la data deschiderii procedurii ca urmare a restructurarilor efectuate. La 31.03.2017 personalul s-a restrâns la 117 de salariati", se mai arata in raportul realizat la Technosteel LBR SRL Iasi.In momentul de fata, capitalul propriu al societatii este în cuantum de 24,6 milioane lei, iar acesta a scazut dupa intrarea in insolventa ca urmare a pierderilor înregistrate. Daca in anul 2014, profitul Rom Est Metal SRL era de doar 253 lei, in anul 2015 profitul a crescut bursc la 723.567 lei.Astfel, compania care figureaza in prezent cu doar un angajat a reusit sa faca un salt spectaculos, de la o cifra de afaceri de 71.816 lei, la una de 22.215.091 lei in doar un an. Mai mult, Adrian Gavrila este inregistrat la Registrul Comertului si ca persoana fizica autorizata pentru "Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea".In conducerea Technosteel LBR Iasi se afla, evreu de origine rusa, David Segal, cetatean basarabean, si romanii Sabin Radu si Adrian Gavrila. In jurul producatorului industrial a fost creata o retea impresionanta de firme fantoma, majoritatea fara angajati si fara activitate notabila vreme indelungata, dar care inregistreaza brusc afaceri de cateva zeci de milioane de euro, iar asta in dauna Technosteel LBR care inregistreaza datorii tot mai mari, ce ajung la aproape 25 milioane euro. Una dintre aceste companii este Steeltech Invest SRL Iasi care are obiect de activitate "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice", adica se ocupa fix cu vanzarea bunurilor aflate pe stocurile Technosteel LBR.Aceasta noua firma a fost infiintata de acelasi David Gavrila impreuna cusi Serghey Zonenko. Din acest moment, profitul companiei s-a dublat brusc, trecand de la 328.559 lei la 822.593 lei, iar asta in conditiile in care cifra de afaceri a producatorului de tevi industriale aproape ca s-a injumatatit, scazand brusc de la 147.670.664 lei, la 82.567.511 lei in numai un an.Marea surpriza a aparut cand a fost finalizat tabelul creantelor cu firmele care solicita bani in urma insolventei Technosteel LBR, tabel la care s-a inscris si Steeltech Invest SRL Iasi cu o suma de 2,2 milioane lei, adica firma care are aceeasi asociati ca si Technosteel.Totodata, cele doua firme au si acelasi sediu social, si anume Calea Chisinaului nr. 132 A Iasi. O alta firma din aceasta caracatita impresionanta este Sapico Chemical International SRL, care este controlata de(actionar al Technosteel LBR) si sotia acestuia, Maria.Aceasta firma se afla in insolventa cu datorii de aproape 120 de milioane, iar aproape o jumatate din aceasta suma este revendicata chiar de catre sotii Sabin.Mai mult decat atat, in dosarul de insolventa al Sapico Chemical International SRL, compania ieseana Technosteel LBR a solicitat o suma de 6,8 milioane lei. Technosteel LBR a fost infiintata la scurt timp dupa asasinarea lui Virgil Sahleanu, celebrul lider de sindicat de la Tepro SA. Numarul mediu al angajatilor in cadrul firmei a fost de 250 in fiecare an.Istoria grupului de firme Technosteel incepe in 1991, cand a fost infiintata prima entitate a holdingului, avand domeniul de activitate produsele metalurgice si laminate. Pe parcursul anilor au aparut Technosteel Dusseldorf - Germania si Technosteel Friburg - Elvetia, iar relatia cu diversi parteneri din Rusia, precum si studierea pietei metalurgice este realizata de firma Technosteel Ural, din Magnitogorsk - Rusia.