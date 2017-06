BOMBA! Dosare de INALTA TRADARE pe numele lui Traian Basescu, Kovesi si George Maior

Sunt acuzatii de inalta tradare pe numele unor politicieni cu greutate din Romania si nu numai! Chiar si fostul sef al SRI, actualul ambasador al Romaniei in SUA, George Maior, dar si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi ar fi vizati de aceste acuzatii, potrivit Romania TV. Cea care a depus aceste plangeri penale este chiar fosta sotie a patronului HexiPharma, Laura Georgescu

"Cred ca sunt singurul roman care a formulat pana acum cinci denunturi penale de inalta tradare. (...) Eu sunt unul dintre romanii care a scris cinci. Mai gasiti unul in tarisoara asta care a scris cinci denunturi penale pentru inalta tradare impotriva semnatarilor Legii 17/2014 de dezmembrare nationala. Si anume: membrii Senatului, membrii Camerei Deputatilor, persoana care a validat in CSAT acest act de inalta tradare, Traian Basescu, seful SRI, George Cristian Maior, pentru ca dansul era atunci seful mare, doamna Laura Codruta Kovesi , care atunci coordona si activitatea DNA, si activitatea DIICOT.”, a marturisit Laura Georgescu la iesire de la Tribunalul Bucuresti. Femeia sustine ca a recurs la aceasta masura pentru ca cei vizati au sustinut o lege prin care Uliana Ochinciuc a putut sa-i vanda casa pe care o detinea ea in Otopeni.