BOMBA! Gigi Becali a anuntat ca a ajuns la un acord pentru transferul unui jucator de la Dinamo

Gigi Becali

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

a confirmat înca o data interesul pentru, de la, si a dat de înteles ca a ajuns la un acord pentru. Atacantul slovac de 32 de ani, care se afla în ultimul an decu gruparea din Stefan cel Mare, ar urma sa ajunga la marea rivala. Finantatorul ros-albastrilor a dezvaluit ca mai este interesat si de serviciile lui Cristian Baluta, pustiul de 18 ani de la Viitorul."Singuruldespre care pot vorbi la ora asta este Nemec. Mai e un jucator despre care pot plati si sa îl las acolo. Este Baluta, fundasul central. Steaua îl ia pe Nemec si daca Nemec merita sa joace, rup banca si Gnohere si Alibec. Daca vine Nemec, stii cât rupe banca Alibec, o sa îl vezi si prin tribuna”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Matinal. Întrebat ulterior daca în cazul lui Nemec a obtinut acceptul lui Dinamo, finantatorul ros-albastrilor a raspuns: "Cred ca v-ati dat seama din discursul meu. Nu fac nimic de capul meu."32 de ani are Adam Nemec1 milion de euro e cota de piata a lui Nemec18 ani are Cristian Baluta200.000 de euro e cota de piata a lui Baluta