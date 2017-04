BOMBA in lumea SPORTIVA! O campioana olimpica, depistata POZITIV la un control antidoping - FOTO

Atleta kenyana Jemima Sumgong (32 ani), campioana olimpica in proba de maraton la Jocurile de la Rio de Janeiro, anul trecut, a fost depistata pozitiva la EPO la un control antidoping in afara competitiei, a confirmat, vineri, Federatia Internationala de Atletism (IAAF), citata de AFP. ''IAAF confirma un control antidoping care s-a dovedit a fi pozitiv la atleta Jemima Jelagat Sumgong, din Kenya'', a precizat IAAF, conform Agerpres.

Prima campioana olimpica la maraton din istoria Kenyei a fost testata saptamana aceasta, in tara natala a atletei, a mentionat forul mondial.







Daca testul pozitiv va fi confirmat la contraexpertiza, va fi o noua lovitura dura data atletismului kenyan. Acest caz de dopaj vine dupa cel al campioanei kenyene Rita Jeptoo, fosta sa partenera de antrenament, suspendata pe patru ani pentru dopaj tot cu eritropoietina in 2014. Oficialii au estimat ca s-au inregistrat circa 50 de teste pozitive in atletismul kenyan in ultimii patru ani, noteza Reuters.