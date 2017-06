Relu Fenechiu Cristian Ghibu si Mariana Daniela Fenechiu

Relu Fenechiu incearca sa pacaleasca autoritatile statului si sa scape de plata prejudiciului de cateva milioane de euro din dosarele in care este condamnat. Transferul de bani si proprietati imobiliare pare sa fie in toi intre firmele controlate de fostul ministru al Transporturilor, care se afla in spatele gratiilor.Prin intermediul firmelor Engeko,si La Rocca, mai multe proprietati au fost transferate dintr-o parte in alta in asa fel incat acestea au trecut de la compania Engeko SA (in care Relu Fenechiu inca figureaza oficial) catre, companie la care sunt asociati in prezentsi, sotia, respectiv fiul fostului ministru.Aceste transferuri suspecte au inceput prin instituirea unor ipoteci facute de catre La Rocca pe mai multe spatii si terenuri detinute deSA, actiune motivata de aparitia unei datorii de 1.250.000 lei intre cele doua companii controlate de Fenechiu."In considerarea datoriei in valoare de 1.250.000 lei pe care societatea o are fata de societatea La Rocca SRL, cu sediul social in municipiul Iasi, str. Grigore Ureche nr. 1-3, bl. Walter Maracineanu, se aproba instituirea unor ipoteci de rang 1 asupra urmatoarelor bunuri: spatiu comercial cu suprafata utila de 190,7 mp (compus din 3 depozite, spatiu vanzare); spatiu comercial cu suprafata de 27,90 mp, compus din depozit + hol; Constructiile - C1 (cu suprafata de teren de 1.245,75 mp) de 50,35 mp; imobil teren situat in intravilanul municipiului Iasi, cartier I.C. Bratianu, str. Nae Ionescu (zona Bucium) de 629,415 mp si parcela 2CC in suprafata de 318,46 mp", dupa cum se arata in documentul de ipoteca.Pentru a duce la îndeplinire toate dispozitiile luate de conducerea celor doua societati, inclusiv pentru a semna contractele în forma legala, a fost împuternicita firma SC Globocon SRL, firma reprezentata oficial, unul dintre cei mai fideli locotenenti ai lui Relu Fenechiu de-a lungul timpului. Fostul ministru apare in continuare in actele Engeko SA si a imputernicit-o pe actuala lui sotie sa poata realiza procedurile legate de companie cat timp se afla in puscarie.Dupa doar cateva saptamani de la punerea ipotecilor, toate proprietatile respective au fost cedate de Engeko catre La Rocca sub forma de "dare de plata", iar imputernicit pentru a face aceste actiuni a fost tot Globocon SRL."Se aproba darea în plata de catre societate catre SC La Rocca SRL, la pretul de 948.000 RON (la care se adauga TVA) a urmatoarelor imobile: spatiu comercial cu suprafata utila de 190,7 mp; spatiu comercial cu o suprafata utila de 27,90 mp; constructiile C1 (suprafata de teren în CF hârtie este de 1245.75 mp) de 50,35 mp. Se aproba darea în plata de catre societate catre SC La Rocca - SRL, la pretul de 272.264,68 RON (la care se adauga TVA): imobil teren situat în intravilanul municipiului Iasi, cartier I.C. Bratianu, format din: parcela 1A intravilan extins în suprafata de 629 mp si parcela 2CC în suprafata de 318 mp. Pentru a duce la indeplinire toate dispozitiile prezentei hotarari, inclusiv pentru a semna contractul de vanzare-cumparare in forma autentificata, se imputerniceste cu puteri depline administratorul societatii, SC Globocon SRL", dupa cum se arata in documentul de dare in plata a imobilelor detinute de ENGEKO SA.La Rocca SEL este principalafolosita de Fenechiu pentru a aduna bani si bunuri din toate partile, mai ales de la firmele pe care le-a controlat in trecut si care au fost lasate in urma dupa condamnarea la inchisoare a fostului ministru. Tot prin intermediul acestei firme,a incercat in doua randuri sa execute silit Partidul National Liberal, solicitand anul trecut rambursarea sumei de 14 miliarde lei vechi, pe care ar fi cheltuit-o in campaniile electorale. In anul 2014, Fenechiu a mai avut o tentativa de acest gen, insa solicitarea nu a fost aprobata de Tribunalul Bucuresti.Conform ultimelor date financiare, Engeko SA inregistra in 2015 o cifra dede 7,1 milioane lei, cu o pierdere financiara de 1,6 milioane lei. Una dintre cele mai bune perioade ale firmei a fost inregistrata in 2011, cand Fenechiu se afla in libertate.Cifra de afaceri era de 25,1 milioane lei, profitul de 5,6 milioane lei, cu un numar de 180 de angajati. In ceea ce priveste societatea trecuta pe numele lui Cristian Ghibu, Globocon SRL, aceasta figureaza in momentul de fata cu doar doi angajati. In 2015, cifra de afaceri a Globocon SRL era de 394.241 lei, iar profitul de doar 81.146 lei.In calitatea de fostal Transporturilor, Relu Fenechiu a fost trimis inde catre procurorii DNA pentru diverse acte de coruptie. Judecatorii au stabilit vinovatia fostului ministru. Relu Fenechiu este cunoscut pentru dosarele de coruptie "" si "".Institutiile statului ar trebui sa intervina si sa blocheze aceste tertipuri prin care Relu Fenechiu incearca sa-si puna la adapost averea. Procuroiisi-ul ar trebui sa stie ca banii lui Relu Fenechiu sunt ascunsi la slugile lui credincioase Alina Haila, care are cladirea de birouri ARIA, dar si Cristian Ghibu, cel care administreaza firma Engeko si care tocmai ridica niste blocuri in cartierul I.C Bratianu. De aici ar trebui recuperat prejudiciul creat bugetului statului, iar institutiile ar trebui sa intervina si sa puna sechestru pe toate afaceri. Vom reveni!