BOMBA! Nicolae Stanciu vrea sa PLECE de la Anderlecht! Anuntul facut de agentul lui in Belgia

Nicolae Stanciu

putea sa plece de lavara trecuta, insa a fost asigurat ca va fi om de baza in noul sezon. Mijlocasul a primit chiar si numarul 10 si parea ca va fi. Nu a fost asa insa. Nici Rene Weiler, nici interimarulsi nici noul, nu conteaza pe cel mai scump jucator din istoria clubului belgian.Anamaria Prodan, agenta lui Stanciu, anunta ca ii va cauta un angajament jucatorului in pauza de iarna. "Cand Anderlecht a vrut sa-l transfere, Stanciu avea deja oferta de la Fenerbahce. Jucatorul castiga de doua ori mai multi bani, iar Steaua primea o suma mai mare de transfer. Dar Nicu mi-a zis: contul meu din banca nu e important, cariera da. Asa ca a mers la Anderlecht. Si priviti ce se intampla acum... Vreau sa discut cu domnul Herman Van Holsbeeck (directorul sportiv al clubului). Pentru mine e simplu. Daca Anderlecht nu se bazeaza pe Stanciu, atunci o sa ii gasesc o solutie in ianuarie, transfer sau imprumut. Astept sinceritate din partea clubului. Vara trecuta a fost mult interes, dar managementul clubului a inteles de la antrenor ca Nicu va fi jucator de baza. Nicu e un jucator mare, nu spun asta doar pentru ca e din tara mea", a declarat Anamaria Prodan in presa belgiana.