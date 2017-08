BOMBA zilei! Dumitru Dragomir a fost trimis in JUDECATA

Dumitru Dragomir

In urma cu cateva minute, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost trimis in judecata in dosarul RCS&RDS. Alaturi de el, a mai fost trimis in judecata si Ioan Bendei, administratorul societatii.



In dosarele mediatizate prin comunicatele nr. 448/VIII/3 din data de 5 mai 2017, nr. 498/VIII/3 din data de 17 mai 2017 si nr. 572/VIII/3 din data de 7 iunie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:

DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- luare de mita

- complicitate la spalare de bani

BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al SC RCS & RDS SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- dare de mita

- complicitate la spalare de bani,

In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpati:

BADITA FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al SC BODU SRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la luare de mita

- spalare de bani,

BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al SC BODU SRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la luare de mita

- complicitate la spalare de bani,

S.C. BODU SRL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la luare de mita

- spalare de bani,

S.C.RCS & RDS SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- dare de mita,

- spalare de bani,

OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general si presedintele consiliului de administratie al S.C.RCS & RDS SA, sub aspectul savarsirii infractiunii de:

- complicitate la dare de mita,

DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activitatii juridice a S.C.RCS & RDS SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la dare de mita,

- complicitate la spalare de bani,

SERGHEI BULGAC, la data faptei director general al SC RDS & RCS, sub aspectul savarsirii infractiunii de:

- spalare de bani,

SC INTEGRASOFT SRL (la data faptei detinuta de SC RCS & RDS SA), sub aspectul savarsirii infractiunii de:

- complicitate la spalare de bani,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Cu privire la infractiunile de dare si luare de mita:

In perioada aprilie 2009 - mai 2011, in scopul de a indeplini ori de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora, inculpatul Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), cu sprijinul inculpatilor Badita Florin-Bogdan, Bogdan-Dumitru Dragomir si Bodu SRL, a pretins suma de 3,5 milioane de euro de la inculpatul Bendei Ioan in calitatea acestuia de administrator si actionar al RCS & RDS SA, din care a primit suma de 3.100.000 de euro de la RCS & RDS SA. Banii primiti au fost disimulati sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune, incheiat la data de 15 august 2009, pentru finantarea afacerii Crystal Palace Ballrooms.

Contractul respectiv a fost incheiat intre societatile Bodu SRL, detinuta de Dumitru Dragomir si RCS & RDS SA, inculpatul Bendei Ioan beneficiind de sprijinul inculpatilor Dinei Mihai si Oprea Alexandru, administratori ai RCS & RDS SA.

Banii respectivi au fost pretinsi si primiti de inculpatul Dumitru Dragomir in contextul executarii, in perioada respectiva, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, incheiat la data de 8 aprilie 2008 intre L.P.F. si consortiul constituit din societatea SC RCS & RDS SA, administrata de inculpatul Bendei Ioan si o alta societate.

Cu privire la infractiunea de spalare de bani:

In perioada 2015 – 2016, pe parcursul urmaririi penale desfasurate in prezenta cauza, intre societatile RCS & RDS SA, reprezentata de inculpatul Serghei Bulgac in calitate de administrator si director general (care a beneficiat de sprijinul inculpatilor Bendei Ioan si Dinei Mihai) si Bodu SRL, reprezentata de inculpatul Badita Florin-Bogdan (care a beneficiat de sprijinul inculpatilor Dumitru Dragomir si Bogdan-Dumitru Dragomir) si alte persoane juridice s-au incheiat mai multe acte juridice in legatura cu contractul de asociere in participatiune din data de 15 august 2009.

A rezultat ca patru dintre aceste acte juridice reprezinta, in parte, forme alternative tipice de spalare de bani, prin care s-au stabilit raporturi juridice nereale, pentru a disimula adevarata natura a existentei sumei de 3.100.000 euro in patrimoniul societatii Bodu, dar si in scopul de a ajuta persoanele care au savarsit infractiunile de dare si luare de mita sa se sustraga de la urmarire penala.

Practic, in urma unor operatiuni juridice complexe, a fost schimbata natura sumelor platite, acestea fiind transferate artificial inapoi in patrimoniul RCS & RDS.

Concret:

In cursul anului 2008, la nivelul L.P.F. s-a organizat o licitatie avand ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competitiei Liga I „PARTENER”, in sezoanele competitionale 2008-2009, 2009-2010 si 2010-2011.

In urma desfasurarii licitatiei cu strigare, consortiul de firme din care facea parte SC RCS & RDS SA a fost declarat castigator, pretul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA).

In cursul anului 2009, in contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. acordarea unor conditii contractuale mai avantajoase.

In aceste imprejurari, inculpatul Dumitru Dragomir, urmarindu-si interesul personal, intrevazut din iminenta neindeplinire a obligatiilor contractuale ale consortiului, a solicitat reprezentantilor SC RCS & RDS SA sa intre intr-un parteneriat de afaceri cu firma pe care acesta o controla.

Prin urmare, pentru a-l determina pe inculpatul Dumitru Dragomir sa sustina interesele SC RCS & RDS SA la nivelul L.P.F., in legatura cu executarea contractului de cesiune a drepturilor de televizare, la data de 15 august 2009, intre SC Bodu SRL-societate controlata de presedintele L.P.F. si reprezentata de inculpatul Badita Florin-Bogdan si SC RCS & RDS SA s-a incheiat un contract de asociere in participatiune.

Continutul contractului a fost anume conceput de parti astfel incat sa creeze aparenta unei asocieri tipice si sa mascheze cat mai bine vointa lor reala, aceea de a da, respectiv de a lua mita.

In baza acestui contract, in perioada 18 august 2009 – 10 mai 2011, SC RCS & RDS SA a platit catre SC Bodu SRL, in 27 de transe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei).

In perioada 2015-2016 partile implicate in incheierea contractului de asociere in participatiune, au actionat pentru „spalarea” si „curatarea” sa de caracterul infractional, in scopul disimularii originii ilicite a acestuia.

Astfel, intre SC RCS & RDS SA, SC Bodu SRL si Sc Integrasoft Srl au fost incheiate mai multe acte juridice, partile preocupandu-se exclusiv sa confere contractului de asociere in participatiune un caracter licit, in special in privinta sumei de 3.100.000 euro, platita in conditiile de mai sus.

Aceste operatiuni, care s-au derulat pana in anul 2016, au condus in final la cumpararea de catre SC RCS & RDS SA a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.

In vederea confiscarii speciale, procurorii anticoruptie au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor ce apartin societatilor comerciale BODU SRL (pana la concurenta sumei de 16.771.659 lei) si RCS & RDS SA (pana la concurenta sumei de 13.714.414 lei).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

