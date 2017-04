BOMBA ZILEI: Trafic de influenta in randul militarilor! Vinovatii au fost retinuti

Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi au dispus, la data de 4 aprilie 2017, punerea in miscare si retinerea inculpatilor militari cap. PANDELEA FLORIN, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta (3 acte materiale), plt. MIHAIU CONSTANTIN, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de trafic de influenta, s.g.p. VIZITIU IULIAN VALERICA, sub aspectul savarsirii infractiunii de cumparare de influenta, precum si a inculpatului VIZITIU VALERICA, pentru complicitate si instigare la savarsirea infractiunii de cumparare de influenta.

In cursul zilei de ieri, 5 aprilie 2017, inculpatii au fost prezentati cu propunere de arestare preventiva judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava, care a dispus masura arestului la domiciliu fata de inculpatul Pandelea Florin si masura controlului judiciar fata de ceilalti trei inculpati, masuri contestate de procurorii militari.

Din referatul cu propunere de arestare preventiva au rezultat urmatoarele:

In intervalul martie - aprilie 2016, inculpatul militar Pandelea Florin a pretins de la denuntatorul T.R.N. suma de 1000 de euro si primit 2230 lei (echivalentul a 500 de euro) in contul cardului de salariu pentru a efectua interventii in vederea incadrarii unei persoane ca militar profesionist la o unitate de politie militara de pe raza judetelor Bistrita sau Suceava. Ulterior, inculpatul a pretins si primit de la aceeasi persoana si suma de 400 lei pentru interventii vizand facilitarea vizitei medicale efectuate la Spitalul Militar Iasi in luna aprilie 2016.

Totodata, in luna septembrie 2016, inculpatul Pandelea Florin a pretins de la inculpatul Vizitiu Iulian Valerica bani si foloase materiale pentru a exercita interventii pe parcursul procedurilor de inscriere si evaluare in vederea incadrarii acestuia ca militar profesionist.

De asemenea, inculpatul Vizitiu Iulian Valerica a oferit, in cursul lunii decembrie 2016, sume de bani si inculpatului Mihaiu Constantin (subofiter) pentru a realiza interventii in vederea incadrarii sale ca soldat gradat profesionist si, ulterior, pentru ca acesta sa intervina in vederea obtinerii unei repartitii, conform optiunilor facute la inscriere, ceea ce subofiterul a acceptat, implicandu-se in efectuarea acestor interventii.

In ceea ce priveste activitatea infractionala a inculpatului Vizitiu Valerica, tatal inculpatului Vizitiu Iulian Valerica, din probatoriul administrat a reiesit ca, luand cunostinta in cursul lunii septembrie 2016 de banii pretinsi de Pandelea Florin pentru a-si trafica influenta, a facut o contraoferta conditionata de implicarea unei rude a unui militar, care a fost prezentata de Vizitiu Iulian Valerica militarului Pandelea Florin.

Totodata, inculpatul Vizitiu Valerica l-a consiliat pe fiul sau cum sa procedeze in predarea banilor catre inculpatul Pandelea Florin si l-a determinat sa ofere inculpatului Mihaiu Constantin o suma de bani in vederea efectuarii unor interventii pentru obtinerea unei repartitii corespunzatoare.

Pe data de 4 aprilie 2017, in baza incheierii judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava, sub coordonarea a trei procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi, au fost efectuate cinci perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava de catre lucratori din cadrul DGA, SJA Suceava, cu sprijinul jandarmilor din cadrul UJ Suceava.

Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii judiciare.

Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.