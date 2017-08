BRAVO! Aur pentru Alina Rotaru, la Universiada de la Taipei

Alina Rotaru

Atleta romana Alina Rotaru a cucerit medalia de aur in proba de saritura in lungime, joi, la Universiada de vara de la Taipei (Taiwan), cu un rezultat de 6,65 metri. Rotaru le-a devansat in clasamentul final pe cipriota Nektaria Panayi, 6,42 m, si pe germanca Anna Buehler, 6,38 m. Rotaru a ratat primele doua incercari si risca sa fie eliminata din concurs (doar primele opt rezultate continua competitia dupa trei incercari), dar a reusit 6,41 m la a treia tentativa. Rezultatul de 6,65 m a venit la a cincea incercare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.