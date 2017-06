BREAKING NEWS! A fost CONVOCAT Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta

sedinta

Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, a convocat, luni, 12 iunie a.c., in sedinta extraordinara, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta pentru identificarea solutiilor tehnice si adoptarea masurilor urgente pentru evitarea blocarii albiei raului Oltet si producerii de inundatii din cauza alunecarii de teren care se manifesta pe raza comunei Alunu, judetul Valcea. In urma analizarii solutiilor propuse de specialistii din domeniu, membrii CNSSU au adoptat o hotarare prin care se stabileste ca Ministerul Apelor si Padurilor va solicita Guvernului Romaniei alocarea din Fondul de rezerva bugetara a sumelor necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor de deviere, intubare si de stabilizare a cursului raului Oltet, astfel incat pericolul producerii inundatiilor in amonte, ca urmare a blocarii cursului de apa, sa fie minimizat cat mai mult posibil.

“Eu cred ca intelege toata lumea ca lucrurile sunt serioase, grave. Cred ca ar trebui sa ne punem si intrebarea de ce am ajuns in situatia asta, si de ce, cine avea responsabilitati, nu a dispus in timp util masurile necesare.