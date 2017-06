UPDATE

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,3, resimtit la Atena si la Istanbul, a fost inregistrat luni in Marea Egee, in largul coastelor Turciei si Greciei, provocand pagube materiale in special in insula Lesbos, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de AFP. Epicentrul cutremurului a fost situat la circa 11 kilometri sud de satul Plomari pe coasta de sud a insulei grecesti Lesbos, la o adancime de 5,7 kilometri, potrivit USGS.

"Mai multe cladiri (...) au fost avariate. Evaluam in prezent prejudiciul", a declarat primarul din Plomari pentru postul grecesc TV ERT.

Cutremurul a fost resimtit si la Izmir, in vestul Turciei, dar si in unele dintre cartierele din Istanbul. Pe moment nu exista victime sau pagube materiale in Turcia. Potrivit Agentiei turce pentru gestionarea situatiilor de urgenta (Afad), cutremurul a fost urmat de doua replici cu magnitudinea de 4,9.

