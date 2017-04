BREAKING NEWS! Dan Andronic este AUDIAT la DNA - UPDATE

Dan Andronic

In urma cu cateva minute, Dan Andronic a ajuns la DNA. Mentionam faptul ca jurnalistul, se prezinta la sediul DNA, dupa o zi de la dezvaluirile facute in legatura cu noaptea alegerilor prezidentiala, unde i-a acuzat pe Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Gabriel Oprea si George Maior de faptul ca au condus o celula de criza, prin care s-a influentat rezultatele alegerilor.Vezi si: Acuzatii INCENDIARE! Cine l-a facut presedinte pe Traian Basescu

Revenim cu detalii.UPDATE: Din primele informatii, Dan Andronic, a fost citat la DNA, in calitate de suspect intr-un dosar in care Elena Udrea ar fi acuzata de faptul ca, din banii de campanie ai PD-L, a fost in concediu cu iubitul ei.La iesire,a refuzat sa faca declaratii pe marginea dosarului, ironizand-o pe sefa DNA, care nu a dorit la randul sau sa comenteze dezvaluirile lui Andronic. „Punctul meu de vedere este ca nu fac nicio declaratie”, a spus Dan Andronic, o declaratie ironica cu o tinta clara,Vezi si: Reactia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa dezvaluirile facute de Dan Andronic