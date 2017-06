tudorel toader

"Am spus de nenumarate ori, asteptam decizia CCR, in legatura cu pragul pentru abuzul in serviciu. Decizia CCR, devine OFIALA, doar dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial. Dupa ce va fi publicata, vom face dezbateri publice, cu societatea civila, cu cei care sunt in masura sa analizeze acest aspect. Vom identifica un prag rezonabil.""Pachetul de legiu privind Justitia este FINALIZAT. Cel mai probabil, in aceasta saptamana, il vom transmite la Guvern, acesta si-l va asuma iar dupa, pachetul de legi, va ajunge in Parlament.""Puteti sa va uitati pe Programul de Guvernare, este accesibil de catre toata lumea. Scrie foarte clar faptul ca, Pachetul de Legi trebuie sa fie gata in luna iunie 2017."