BREAKING NEWS! Deputatul Catalin Radulescu, suspendat din PSD

Catalin Radulescu

Social-democratii au decis, joi, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), suspendarea din PSD pe o durata de sase luni a deputatuui Catalin Radulescu, dupa afirmatiile lansate in spatiul public cu privire la participarea lui la Revolutie si la armele pe care le detine.

"Am hotarat ca, in conformitate cu articolul 29 din Statutul PSD, sa ma autosuspend pe o perioada de minim sase luni din partidul meu de suflet, in ideea de a-i proteja atat imaginea, dar si pe cea a colegilor mei. (...) Nu imi voi trada colegii din grupul parlamentar social-democrat, pentru ca fiecare vot al nostru in Parlament este important si pentru PSD si pentru Guvernul pe care il sustinem. Dupa clarificarea problemelor, (...) voi anunta, in termenul statutar, partidul referitor la decizia mea viitoare", preciza Radulescu intr-un comunicat.