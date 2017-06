BREAKING NEWS! George Maior in fata Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009! Primele declaratii - LIVE VIDEO

George Maior

Fostul director al SRI George Maior, actualul ambasador al Romaniei in Statele Unite, este audiat luni in comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, alaturi de fostul presedinte al Institutului National de Statistica, scrie News.ro. Fostul director al SRI George Maior a ajuns la audierile de la comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009.

Prezent la audierile de la comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, George Maior a tinut sa precizeze ca nu va oferi prea multe date de la intalnirea din casa lui Gabrel Oprea pentru ca a fost un eveniment privat.

"As dori sa multumesc Comisiei pentru aceasta invitatie, pentru faptul ca a raspuns solicitarii mele obiective sa vin pe aceasta data, avand vizita presedintelui la Washington. In ceea ce priveste comisia este bine ca evenimentele acelea sunt analizate de catre dvs. As vrea sa va spun, am sa vorbesc despre institutia pe care o conduceam atunci, SRI, pe tot parcursul anului. Serviciul si-a indeplinit activitatea si misiunea in conformitate cu normele legale. Este opinia mea. Tot ce a facut serviciul ramane arhivat si depozitat in arhivele serviciului si ale statului. 2009 a fost un an special, inca de la inceputul anului am tinut sa fiu atent cu privire la modul cum SRI isi mentinea serviciu. Am emis atunci o serie de declaratii publice. (...)Serviciul s-a comportat exemplar”.