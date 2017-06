BREAKING NEWS! Guvernul Grindeanu a fost DEMIS cu 241 de voturi - LIVE VIDEO

Calin Popescu Tariceanu a explicat procesul de votare, se incepe citirea listei senatorilor!Victor Ponta a fost prima persoana care si-a exprimat votul impotriva motiunii de cenzura.Declaratiile lui Sorin Grindeanu:de laRaluca Turcan, din partea PNL1.risca sa piarda guvernarea si sa ajunga iarasi la decizia presedintelui Klaus Iohannis. In noiembrie 2015, Liviu Dragnea s-a dus la Iohannis cu un premier de la PSD si s-a intors cu unul tehnocrat. In decembrie 2016 Iohannis l-a refuzat din nou. Acelasi lucru se va intampla si acum, daca aceasta motiune de autocenzura va trece.2. Am considerat ca Romania se afla la o rascruce: sa ne intoarcem inainte de 1989 sau sa mergem inainte. Eu nu-mi doresc lucrul asta.

Dragnea si Tariceanu, PSD si ALDE au impins Romania in trei crize majore in sase luni

Traian Basescu (PMP) Liviule, ceva minute in plus?

In aceste momente se voteaza ordinea de zi! Ordinea de zi si programul de lucru au fost votate in unanimitate



Calin Popescu Tariceanu reaminteste plenului reunit, despre motiunea de cenzura!



Guvernul are 30 minute, timp alocat pentru a vorbi, in schimb Parlamentul are, in total, 40 de minute, timp alocat si imparti pe grupurile parlamentare.





Minoritarile ar vota 7 la 5! 7 pentru MOTIUNE, 5 impotriva motiunii! Varujan Pambuccian, liderul grupului minoritatilor le-a dat mana libera colegilor sa voteze cum cred ce cuviinta.





Roxana Plumb : "Voi vota cu toata constiinta mea, voi vota cu coalitia PSD+ALDE, coalitia care a avut votul a milioane de romani! "

Calin Popescu Tariceanu: "Grindeanu trebuia sa isi prezinte demisia, sigur ca acest lucru nu s-a intamplat. " Calin Popescu Tariceanu a spus asta in contextul in care, Sorin Grindeanu, s-a intalnit, in aceasta dimineata o intalnire cu Calin Popescu Tariceanu.





11:00 Parlamentarii PSD+ALDE au hotarat ca votul sa fie la vedere.



Grupul parlamentar PNL au hotarat sa NU voteze motiunea de cenzura, dar totusi vor fi in sala pentru a asigura cvorum. Acestia e vor implica in procesul de numarare a voturilor.



La parlament a ajuns si Sorin Grindeanu impreuna cu SECURISTUL Victor Ponta!



Liviu Dragnea a spus ca nu comenteaza nimic, va face declaratii dupa motiunea de cenzura.



: In aceste momente, Mihai Fifor citeste textul MOTIUNII de CENZURA.Motiunea initiata de catresiimpotriva guvernuluiva fi dezbatuta si supusa votului, miercuri, de la ora 11, in plenulreunite ale. Pentru prima data dupa 1989, un guvern trebuie sa treaca testul unei motiuni depuse de formatiunile care l-au sustinut la investire, insa rezultatul este incert in conditiile in care partidele de opozitie nu sunt dispuse sa-i ajute pe social-democrati sa-si darame propriul guvern, iar numarul sustinatorilor luidin randul parlamentarilor PSD este greu de evaluat.