Cladire cu 27 de etaje din Londra cuprinsa de flacari

UPDATE ORA 11.14 Uriasul incendiu care a distrus in noaptea de marti spre miercuri un imobil de locuinte in vestul Londrei a facut pana in prezent 'mai multi morti' si zeci de raniti, informeaza AFP si Reuters.

Un uriasa cuprins miercuri dimineata odin vestul Londrei, in apropiere de. Este vorba despre o cladire cu cel putin de 27 de etaje, in care se afla cel putin 120 de apartamente, scrie presa britanica. Incendiul a fost anuntat la pompieri in jurul orei locale 1.00, 3.00 ora Romaniei, iar in scurt timp flacarile cuprinsesera intregul turn. Martori citati de presa spun ca au vazut oameni sarind din turn si ca ieseau flacari de la fiecare fereastra.Cel putin 200 de pompieri si 40 de autospeciale au fost mobilizate sa lupte cu flacarile. Deocamdata, autoritatile nu au spus daca in incendiu suntsau. Stim ca a existat o, dar nu este clar cat de avansat era incendiul cand a inceput evacuarea si daca exista sau nu oameni care se aflau in interior si nu au putut iesi. Exista informatii neconfirmate deocamdata ca nu toti cei din cladire au reusit sa iasa. Serviciul de Ambulanta din Londra a anuntat printr-un comunicat ca 30 de oameni raniti in incendiu au fost dusi la cinci spitale.