BREAKING NEWS! Incepe ZIUA JUDECATII pentru Ion Iliescu!

Fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra umanitatii, marti, de procurorii Parchetului instantei supreme in dosarul mineriadei din 1990, potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro.

De asemenea, in acest dosar au fost trimise in judecata si alte persoane audiate si puse sub inculpare, de-a lungul timpului.

Dosarul va fi judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Pe 15 mai, fostul presedinte Ion Iliescu si fostul premier Petre Roman au fost audiati la Parchetul instantei supreme in dosarul mineriadei din 1990, ambii avand calitatea de inculpat si fiind citati in legatura cu extinderea urmaririi penale.

Ion Iliescu si Petre Roman sunt acuzati de anchetatori ca au organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic impotriva unei populatii civile si a manifestantilor adunati in Piata Universitatii din Bucuresti intre 13-15 iunie 1990.

Reprimarea violenta a manifestatiei a fost soldata cu decesul a patru persoane, ranirea prin impuscare a altor trei, precum si vatamarea corporala si lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane.

Alaturi de cei doi, in dosarul Mineriadei mai sunt urmariti penali si fostul director al SRI Virgil Magureanu, dar si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu.