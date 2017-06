BREAKING NEWS! Inspectia Judiciara se sesizeaza din oficiu in cazul inregistrarilor cu Laura Codruta Kovesi

„Justitia este si trebuie sa fie un serviciu de interes public. In al doilea rand, justitia se infaptuieste si trebuie sa se infaptuiasca in acord cu binele public. Binele public nu este o fraza, binele public este o cerinta, o exigenta a statului de drept. In al treilea rand, potrivit Constitutiei, procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei, ceea ce nu inseamna ca ministrul Justitiei intefereaza cu modul de solutionare a dosarelor. (…) Am vazut, am auzit si eu aceasta dezbatere, aceasta controversa destul de puternica cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat dna Kovesi. Ca ministru al Justitiei, nu am parghiile necesare pentru a verifica eu veridicitatea inregistrarile, veridicitatea continutului acelor inregistrari. Ce pot sa fac? Voi urca acum in birou, voi astepta sa se faca ora 8.30, voi chema de la directia de resort, voi sesiza Inspectia Judiciara pentru a verifica veridicitatea acelor interceptari. Daca Inspectia Judiciara nu are instrumentele, posibilitatea verificarii autenticitatii inregistrarilor si continutului acestora, evident vom gasi celelalte solutii legale procedurale, inclusiv prin expertizele tehnice.”, a declarat Tudorel Toader.