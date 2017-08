BREAKING NEWS! Institutul Cantacuzino revine in subordinea Ministerului Apararii

download 2

Premierul Mihai Tudose, decizie bomba privind Institutul Cantacuzino. Ingrijorat de situatia institutului si de managementul defectuos, prim-ministrul a decis ca Institutul Cantacuzino sa treaca in subordinea Ministerului Apararii.

"Domnule ministru Bodog, bine ati venit in Romania! Va rog ca impreuna cu domnul ministru Tutuianu Institutul Cantacuzino sa devina parte componenta a MAPN. Poate o mana mai de fier, mai militarizata poate sa aiba in sfarsit rezultate.", a spus premierul in cadrul sedintei de Guvern.

Desi premierul a sustinut ca aceasta mutare sa aiba loc intr-o luna, ministrul Apararii, Adrian Tutuianu a promis ca va veni cu un proiect de act normativ in maxim 3 saptamani.

"Daca e sarcina, o preluam. M-am si gandit cum ar putea fi organizat si am facut si o analiza prealabila. Nu am toate datele ca sa ma pronunt acum. Propun ca imp cu min Bodog sa venim in maxim 3 saptamani sa venim cu un proiect de act normativ in care sa il preluam si sa il transf in unitate militara, cu conducere militara.", a completat ministrul Apararii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.