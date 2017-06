BREAKING NEWS! Miscare de ULTIMA ORA in Guvern! Mai multi ministri isi RETRAG DEMISIILE

UPDATE: Exemplul lor a fost urmat de Mihai Tudose, Andreea Pastarnac, Ana Birchall si Toma Petcu.

Miscare de ultima ora la Guvern! Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu si-au retras demisiile din Guvern, anunta Antena 3. Este posibil ca si alti ministri sa urmeze exemplul.

Petre Daea a declarat la Antena 3 ca va decide in orele urmatoare daca isi va retrage demisia: „O sa vad in orele urmatoare daca imi retrag demisia”.

„Guvernul Romaniei a picat ieri prin motiune. Suntem obligati sa asiguram interimatul pana la numirea unui nou guvern. Toti ministrii si premierul vor ramane in functie. Nu e vorba de o inselatorie: ne-am dat demisiile si acum am retractat. (...) De ieri suntem intr-o alta logica a Constitutiei, nr. 85, care prevede ca de la data cand guvernul e demis de Parlament, premierul si ministrii trebuie sa asigure interimatul. Daca Grindeanu ramanea in functie trebuia sa ne inlocuiasca pe toti sau sa numeasca alti ministiri, lucru care nu s-a intamplat. Singura modalitate este aceea de a ne retrage demisiile pana la investirea noului guvernului. Sunt ministere unde sunt blocaje”, a declarat Lia Olguta Vasilescu.