Potrivit unui amendament adoptat de deputatii din Comisia de munca, se majoreaza cu 30% cuantumul brut al salariilor de baza pentru personalul care nu a beneficiat de majorari salariale potrivit OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, si anume cel din bibliotecile nationale sau de importanta nationala, din cadrul Bibliotecii Academiei Romane si din muzeele de importanta nationala.

De asemenea, se majoreaza cu 20% cuantumul brut al salariilor de baza ale urmatoarelor categorii de personal: cel din institutiile si autoritatile subordonate Ministerului Agriculturii, cu exceptia APIA si a Agentiei pentru Finantarea Investiitiilor rurale; personalul din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si din institutiile subordonate acesteia; personalul din unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Conform unui alt amendament adoptat de Comisia de munca, de aceste majorari salariale ar urma sa mai beneficieze si personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice si cel din institutiile publice de spectacole sau concerte aflate in subordinea Ministerului Culturii, precum si directiile judetene de cultura, respectiv a municipiului Bucuresti.

Un alt amendament aprobat vizeaza majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de baza/soldele de functie ale urmatoarelor categorii de personal: din cadrul bibliotecilor centrale universitare; cadrele militare in activitate, precum si soldatii si gradatii voluntari, inclusiv personalul civil din MApN si institutiile aflate in subordinea sa, cu exceptia celor care au beneficiat de majorari potrivit Legii nr. 250/2016; personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989.

a adoptat marti, cu 246 de voturi „pentru", 28 de voturi „impotriva" si o abtinere, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 99/2016, care prevede pentru mai multe categorii de personal, printre care cel din ministerele Agriculturii, Tineretului si Sportului, Apararii si cel al Bibliotecii Nationale. Vor primi indemnizatii de merit academicienii, oamenii de cultura si din sport.