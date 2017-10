BREAKING NEWS! Petre Toba, audiat in dosarul mortii politistului Gigina

Petre Toba

Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, a ajuns marti dimineata la sediul DNA. Procurorii l-au chemat in calitate de martor in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, care a murit in octombrie 2015 in timp ce deschidea coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea.

