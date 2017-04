BREAKING NEWS! Programatorul rus care l-ar fi ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile, ARESTAT in Spania

Un programator rus suspectat ca a participat la operatiunea de "piratare a campaniei electorale din Statele Unite" a fost arestat preventiv in Spania, au declarat surse judiciare, citate de AFP. Statele Unite au emis o cerere de extradare pe numele lui Piotr Levasov, retinut vineri la Barcelona, cerere care va fi examinata de un tribunal specializat din Madrid, Audienta Nationala, a precizat aceasta sursa.

Programatorul rus fusese retinut vineri la Barcelona, dar informatia nu a fost facuta publica decat duminica.

Consulatul Rusiei in Spania a confirmat informatia.

Nici politia spaniola si nici consulatul rus nu au precizat motivul arestarii.

Rusia este acuzata de serviciile americane de informatii si de contraspionaj de ingerinta in alegerile prezidentiale in favoarea lui Trump. Acesta a negat in mai multe randuri orice legatura cu Moscova. La jumatatea lunii ianuarie, un alt programator rus cautat de SUA, Stanislav Lisov, a fost arestat pe aeroportul El Prat din Barcelona si pus de asemenea la dispozitia Audientei Nationale.