BREAKING NEWS! PSD a convocat Comitetul Executiv! Cand i se va decide soarta lui Sorin Grindeanu

PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National in care se va discuta pe baza analizei activitatii Guvernului si a premierului Sorin Grindeanu. Comitetul Executiv al PSD va avea loc, miercuri, de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, ca a fost incheiata evaluarea ministrilor in interiorul PSD, urmand ca pachetul de propuneri pentru remedierea intarzierilor in aplicarea programului de guvernare sa fie finalizat in cursul zilei de astazi.