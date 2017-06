BREAKING NEWS! Sebastian Ghita, victorie in instanta impotriva DNA

Sebastian Ghita 1

Judecatorii Curtii Supreme au respins solicitarea DNA de arestare preventiva a fostului deputat Sebastian Ghita, in dosarul in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu, in schimbul finantarii de la bugetul local a echipei de baschet Asesoft Ploiesti.

MINUTA:

2929/1/2015 - Respinge propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie privind pe inculpatul Ghita Aurelian Sebastian. Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu al inculpatului Ghita Sebastian Aurelian, in suma de 35 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12 iunie 2017, ora 9:30.