BREAKING NEWS! Un avion MIG 21 s-a PRABUSIT! - UPDATE

Catre zona evenimentului se indreapta mai multe ambulante, masini ale pompierilor, politiei si SMURD. Potrivit SAJ pilotul este in stare de inconstienta. Se pare ca militarul se afla in timpul unui antrenament.

Aparatul de zbor MiG 21 Lancer care s-a prabusit luni dimineata plecase de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu si efectua un zbor de antrenament, potrivit Agerpres.ro. Avionul s-a prabusit la aproximativ 4,7 km de capatul pistei aeroportului. Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, Elena Vita, a declarat ca procedurile de salvare sunt in plina desfasurare, un elicopter militar s-a ridicat in aer si a pornit in cautarea pilotului care s-a catapultat in aer.

In urma cu cateva minute, unromanesc, modelul, s-alanga aeroportul, in judetul. Din primele informatii, pilotul s-ar fi catapultat. Momentan nu se cunosc cauzele incidentului.UPDATE:Revenim cu detalii.