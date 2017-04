UPDATE: Autoritatile suedeze au revizuit bilantul la doi morti, dupa ce un suspect a intrat cu un camion in vitrina Ahlens Mall din zona centrala a metropolei Stockholm. Initial, presa locala a relatat ca trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in presupusul atac terorist, transmite Reuters.UPDATE: Din ultimele informatii pe care presa din Suedia le are, in momentul de fata trei oameni ar fi decedat.Stire initiala:Una intrat in mai multe persoane in centrul orasului Stockholm! In urma accidentului, mai multe persoane au fost ranite.din, nu a dat, momentan, detalii despre starea victimelor sau daca exista pierderi omenesti.