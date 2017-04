BREAKING NEWS! Un cunoscut PRIMAR a fost INJUNGHIAT! A ajuns de URGENTA la spital

Primarul comunei Satu Mare, Kovacs Imre, a ajuns joi seara la spital dupa ce a fost injunghiat de un localnic caruia i-a atras atentia ca si-a dus animalele la pasunat intr-un loc interzis. Potrivit unor surse judiciare, in data de 5 aprilie, Consiliul Local din Satu Mare a interzis pasunatul animalelor pe terenurile apartinand comunei. Joi seara, primarul a fost anuntat ca un localnic a lasat pe o pasune din sat mai multe vaci, motiv pentru care s-a dus la locul respectiv, insotit de viceprimar, un consilier local si un cetatean. Kovacs Imre i-a spus proprietarului animalelor ca pasunatul este interzis in acea zona si sa-si duca vacile acasa, moment in care acesta s-a apropiat de el si i-a aplicat mai multe lovituri cu un cutit, dupa care a fugit.

El a adaugat ca starea victimei este stabila si este in afara oricarui pericol. Agresiunea asupra primarului a fost confirmata, pentru agerpress, si de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, care a spus ca a discutat cu Kovacs Imre si ca acesta are taieturi "chiar si de 8 centimetri, intrucat a incercat sa se apere". Borboly a precizat ca a aflat de la seful IPJ Harghita ca agresorul se afla in stare de ebrietate si ca acum se incearca prinderea sa.