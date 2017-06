Ovidiu Silaghi

Fostul ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi s-a prezentat marti la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie.

La intrarea in sediul DNA, acesta nu a dorit sa faca declaratii jurnalistilor pe marginea prezentei sale in fata procurorilor.

Stire in curs de actualizare.